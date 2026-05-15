15/05/2026 14:33

【習特會】特朗普結束訪華行程，乘專機離開北京

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明15日北京專電》美國總統特朗普結束對中國的國事訪問，今日下午2時許登上專機離開北京。中共中央政治局委員、外交部長王毅到機場送行。



國家主席習近平今日上午在中南海同特朗普舉行了小範圍會晤。習近平稱，特朗普此訪有利於促進相互理解、加深彼此信任、增進兩國人民福祉，「我們共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位，就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此關切達成重要共識，同意就國際和地區問題加強溝通和協調」。特朗普則表示，「此次訪華是一次非常成功的訪問，舉世矚目，令人難忘」。雙方形成一系列重要共識，達成多項協議，解決了不少問題，對兩國和世界都十分有益，「熱情期待在華盛頓接待習近平主席」。



特朗普昨晚在人民大會堂金色大廳舉行的歡迎晚宴上，邀請習近平伉儷今年9月24日訪問美國。