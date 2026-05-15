25,962.73
-426.31
(-1.62%)
25,808
-529
(-2.01%)
低水155
8,691.03
-167.60
(-1.89%)
4,941.14
-135.06
(-2.66%)
4,135.39
-42.53
(-1.018%)
4,859.59
-55.01
(-1.119%)
15,561.37
-184.37
(-1.171%)
80,663.3300
-426.6700
(-0.526%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
80,663.33
-426.67
-0.526%
2,259.3400
-23.9200
-1.048%
4,559.1700
-92.5300
-1.989%
15/05/2026 15:04
紐元兌美元報0.5860，新西蘭4月製造業PMI跌至50.5
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.108
|98.819
|0.289
最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.44/48
|158.57/61
|157.84/88
|歐元/美元
|1.1633/37
|1.1632/36
|1.1715/19
|英鎊/美元
|1.3348/52
|1.3341/45
|1.3526/53
|美元/瑞郎
|0.7857/61
|0.7860/64
|0.7815/19
|美元/加元
|1.3750/54
|1.3751/55
|1.3706/71
|澳元/美元
|0.7158/62
|0.7157/61
|0.7251/55
|紐元/美元
|0.5858/62
|0.5860/64
|0.5928/32
|美元/人民幣
|6.8046/50
|6.8015/19
|6.7869/73
|美元/港元
|7.8295/99
|7.8311/15
|7.8294/98
上述報價只供參考用