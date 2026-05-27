15/05/2026 11:15

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 滴普科技趙杰輝指通用AI模型難解企業痛點，推本體大模型

▷ Deepexi模型基於8年服務近400家客戶數據

▷ 覆蓋製造、消費零售、醫療、金融、政務行業 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》AI應用第一股、企業級Token生產力平台公司滴普科技(01384)創始人、執行董事、董事會主席兼首席執行官趙杰輝在內地媒體發表人工智能產業觀察文章。他指出，破解企業AI落地難題的核心之一在於「本體大模型」，該技術不僅補足通用模型缺乏的專屬業務邏輯，更可將過去高成本的「人手定製」AI專案轉化為標準化產品，直接驅動商業模式向「訂閱制」躍遷，為AI企業從「概念展示」走向「創造實效」提供清晰路徑。趙杰輝指出，市面上的通用模型擅長語義理解，但缺乏企業內部的真實業務邏輯。以製造業為例，兩家不同車廠若出現相同的機器警報，背後原因可能完全不同。這些專屬的「排雷」經驗與規則，並不存在於公開的網上資料或常規操作手冊中，導致一般通用模型在面對企業深度業務時往往束手無策。企業真正需要的，是具備深度業務規劃能力的專屬AI員工。為突破此瓶頸，滴普科技推出專為企業度身訂造的Deepexi本體大模型，該模型建基於滴普過去8年間，服務近400家大型客戶所累積的龐大數據集。這包含108個深度涵蓋製造、消費零售、醫療、金融及政務等關鍵行業的「業務本體」。這些核心營運數據從未在公開語料出現，成功為滴普科技築起純模型開發商難以複製的技術與數據護城河。趙杰輝總結指出，通用模型壓低了成本端的Token單價，而Deepexi本體大模型則透過提高Token的業務價值密度，真正為企業AI應用帶來實質的經濟效益。滴普科技作為純B2B定位的企業級大模型AI應用、企業級Token生產力平台公司，正藉此獨特定位與訂閱制模式，實現規模化變現，推動經營質量持續向好。(bi)