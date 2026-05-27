15/05/2026 11:15
【ＡＩ】滴普科技趙杰輝：通用AI模型難解企業痛點，以「本體大模型」驅動訂閱制轉型
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▷ 滴普科技趙杰輝指通用AI模型難解企業痛點，推本體大模型
▷ Deepexi模型基於8年服務近400家客戶數據
▷ 覆蓋製造、消費零售、醫療、金融、政務行業
▷ Deepexi模型基於8年服務近400家客戶數據
▷ 覆蓋製造、消費零售、醫療、金融、政務行業
趙杰輝指出，市面上的通用模型擅長語義理解，但缺乏企業內部的真實業務邏輯。以製造業為例，兩家不同車廠若出現相同的機器警報，背後原因可能完全不同。這些專屬的「排雷」經驗與規則，並不存在於公開的網上資料或常規操作手冊中，導致一般通用模型在面對企業深度業務時往往束手無策。企業真正需要的，是具備深度業務規劃能力的專屬AI員工。
為突破此瓶頸，滴普科技推出專為企業度身訂造的Deepexi本體大模型，該模型建基於滴普過去8年間，服務近400家大型客戶所累積的龐大數據集。這包含108個深度涵蓋製造、消費零售、醫療、金融及政務等關鍵行業的「業務本體」。這些核心營運數據從未在公開語料出現，成功為滴普科技築起純模型開發商難以複製的技術與數據護城河。
趙杰輝總結指出，通用模型壓低了成本端的Token單價，而Deepexi本體大模型則透過提高Token的業務價值密度，真正為企業AI應用帶來實質的經濟效益。滴普科技作為純B2B定位的企業級大模型AI應用、企業級Token生產力平台公司，正藉此獨特定位與訂閱制模式，實現規模化變現，推動經營質量持續向好。(bi)