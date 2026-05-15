15/05/2026 16:15

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▷ 指引聚焦機構層面融資與投資，參考國際框架並提供工具及案例

▷ 督導小組聯席主席鼓勵市場參與者應用指引，推動轉型金融發展 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》金管局表示，香港綠色和可持續金融跨機構督導小組今日歡迎由其轉型金融工作組轄下的行業工作小組編寫的轉型金融操作參考指引-第一階段報告：《調配金融資源以支持科技行業轉型》的發布，進一步推動香港轉型金融的發展。報告建基於督導小組的2026至2028年策略重點，即透過提供實務指引擴大轉型金融規模。 報告為金融機構及企業落實轉型金融相關的國際框架和原則提供實用工具，並透過以行業為本的方式推廣良好做法。工作小組選定資訊及通訊科技業作為編寫參考指引的首個行業。參考指引的第一階段報告聚焦於機構層面的融資與投資，並探討金融機構如何透過一般企業用途融資支持其整體氣候轉型策略。值得注意的是，報告重點闡述不同受認可的國際框架之間的共性，識別出一套針對資訊及通訊科技行業機構層面轉型的核心資訊及指標。這對於金融機構如何運用這些資訊更清楚地了解和評估機構的轉型策略而言十分重要。報告亦透過案例研究闡明如何在實務中應用轉型金融相關的國際原則及指引，以回應市場所反饋的落實方面的挑戰。工作小組將繼續推進相關工作，後續階段報告會涵蓋經濟活動層面的投融資，以及盡責治理與參與方面的工作。督導小組聯席主席兼香港金融管理局總裁余偉文表示，報告的發布令人鼓舞，充分展現了業界探索轉型金融實踐的熱忱與決心。鼓勵市場參與者積極實踐報告中的參考指引，善用香港作為亞洲可持續金融樞紐的獨特優勢，推動轉型金融的規模化發展。督導小組聯席主席兼證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀表示，此參考指引反映跨機構督導小組致力與業界合作，將高層次的國際原則及標準轉化為可操作、客觀且易於理解的指引。這亦是針對個別行業及實際情況落實轉型金融的首輪工作之一，藉此促進更完善的資訊披露，推動高效的資本配置，並協調各持份者的預期。(bn)