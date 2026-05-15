15/05/2026 11:34
《港元利率》港元拆息全線向下，一個月拆息報2.64厘
《經濟通通訊社15日專訊》港元拆息全線向下，而與樓按相關的一個月拆息報2.63881厘，跌1.637基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.88315厘，跌0.143基點。
隔夜息報2.43077厘，跌25.102基點；一周拆息跌12.631基點，報2.5125厘，兩周則跌5.257基點，報2.58767厘。長息方面，六個月拆息跌0.286基點，報3厘，一年期則跌1.16基點，報3.16423厘。
港元匯價今日在7.8337-7.8316之間上落，最新報7.8317。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.43077厘，跌25.102基點；一周拆息跌12.631基點，報2.5125厘，兩周則跌5.257基點，報2.58767厘。長息方面，六個月拆息跌0.286基點，報3厘，一年期則跌1.16基點，報3.16423厘。
港元匯價今日在7.8337-7.8316之間上落，最新報7.8317。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.43077
|-25.102
|一周
|2.5125
|-12.631
|兩周
|2.58767
|-5.257
|一個月
|2.63881
|-1.637
|兩個月
|2.82988
|-
|三個月
|2.88315
|-0.143
|六個月
|3
|-0.286
|一年
|3.16423
|-1.16
資料來源：香港銀行公會