15/05/2026 09:59

《真知灼見－溫灼培》重返歐盟？英國經濟的出路

《真知灼見》民調機構YouGov於4月中在英國進行了一項民意調查，結果顯示約六成受訪者認為英國應與歐盟加強聯繫，另有55%受訪者更傾向英國重新加入歐盟。英國於2016年6月通過脫歐公投，並於2020年經歷為期一年的過渡期後，至該年底才真正完成脫歐。換言之，從2021年1月至今不過5年多時間，英國社會便已出現對脫歐的明顯懷疑與反思。



*英國與歐盟互相需要對方*



同時，在俄羅斯對烏克蘭的威脅，以及美國就格陵蘭議題施壓的背景下，歐洲現今更需要團結。就此而言，無論從安全與戰略角度出發，抑或從現實利益考量，歐盟與英國再度互相接納，並非完全沒有可能。再看今天英國國內局勢，執政工黨在本月初的地方選舉中受挫，面對國內嚴峻的政治與經濟壓力，工黨若要在2029年大選中取勝並非易事，除非能交出令人鼓舞的政績。因此，若工黨能夠帶領英國重返歐盟，或許能借此為英國經濟重新注入動力，成為其爭取民心的關鍵籌碼。



當然，現今談論英國重新加入歐盟，是一個長遠且複雜的議題，要在短期內（例如一年內）成事相信機會不大。但我們也不能完全排除在工黨於下次大選，即2029年8月前，有帶領英國重返歐洲的可能性。始終，不論是英國工黨政府又或歐盟，各自都存在相當意願。只能謂，英國重新加入歐盟或可成為改善英國經濟的一條重要出路，一旦成事，可想象將能大幅提升市場對英國經濟的信心，進而為英鎊匯價帶來支持。



回觀歷史，自英國於2016年6月成功通過脫歐公投後，受此結構性變化影響，英鎊兌港元便再未重上過11.5水平。因此，若英國重返歐盟，應有機會助力英鎊展現一定突破。就讓我們拭目以待，並密切留意後續發展。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



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