15/05/2026 10:03

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 保德信指美國經濟增長由財政刺激、AI投資、高消費支撐

▷ 美國未來12個月經濟增長或超2.5%，通脹居高不下

▷ 中國經濟增長或接近目標下限，保德信調整情境概率 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道15日專訊》保德信(PGIM)指，在評估中東局勢及AI快速發展為宏觀經濟帶來的不確定性時，有三大因素正支撐美國經濟增長：財政刺激措施、AI基建投資以及高收入家庭的持續消費。未來12個月，美國經濟增長預料將高於長期趨勢的2.5%以上，同時通脹仍居高不下。若通脹走勢掉頭回落，聯儲局或於首季維持寬鬆的貨幣政策，進一步支持保德信的「過熱」基本情境（概率40%）。然而，圍繞基本情境的尾部風險仍然偏高；鑑於地緣政治局勢或演變為更持久的衝突，已將「緩慢前行」情境的概率下調5個百分點（現為15%），並相應上調「溫和滯脹」情境至15%。*美國通脹風險偏向上行*美國4月消費者物價指數(CPI)再度走高，整體通脹率按月上升0.64%。能源相關價格上升3.8%，雖然仍處於較高水平，但較3月的10.9%增幅已顯著回落。按年計，整體CPI上升3.8%，為2023年中以來最快增速。核心CPI按月上升0.38%，高於近期約0.25%的平均水平，按年則上升2.8%。整體而言，數據雖略高於預期，但對核心通脹而言消息偏正面：油價傳導效應有限，而關稅壓力亦已大致消退。然而，剔除住屋開支的服務通脹持續強勁，仍是一大隱憂；若油價衝擊持續，能源價格上行壓力或會進一步傳導至其他價格。整體而言，對前景仍持審慎態度，並認為通脹風險偏向上行。*中國經濟增長或接近目標下限*中國方面，該行預計中國將可實現經濟增長目標，但可能接近目標區間下限，因此將「軟著陸」基本情境的概率下調5個百分點（現為55%）。基建升級、AI相關資本開支以及先進製造業和新興產業持續強勢，將為增長提供支持。同時把上述5個百分點轉移至「溫和滯脹」情境，以反映油價上升對市場的潛在衝擊。中國可透過政策工具應對每桶低於100美元的油價，但若油價長時間維持每桶130至140美元，需求受抑的風險將顯著上升。金融市場方面，保德信的基本情境假設霍爾木茲海峽逐步恢復通行，布蘭特油價維持在每桶80至100美元區間。在此情況下，風險資產價格反映強勁經濟增長預期，同時對通脹風險仍保持相對審慎。正如相關圖表所示，短期通脹數據明顯上升，但5年期和5年遠期通脹預期則大致持平。(wa)