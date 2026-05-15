15/05/2026 16:15

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 沃什或任聯儲局新主席，貨幣政策或重大轉變

▷ 沃什主張以修剪平均值通脹指標，棄用平均通脹目標制

▷ 沃什主張取消前瞻指引政策，擬縮減資產負債表 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道15日專訊》瑞士百達資產管理固定收益投資策略及解決方案主管 白凱明(Mickael Benhaim)指，美國聯儲局即將迎來新主席沃什(Kevin Warsh)，他的領導或將為聯儲局的貨幣政策帶來重大轉變。沃什明言，他致力維護聯邦公開市場委員會(FOMC)的獨立性，強調在其領導下，利率決策將在操作層面上不受政治干預。然而，這一承諾需與他對聯儲局長期以來的批評相權衡，包括所採用的通脹數據及利率預測方式。這意味著，貨幣政策最終或會受到政府影響，利率走向更貼近特朗普政府的財政、增長及貿易優先事項。若債券投資者認為聯儲局獨立性受損，他們或會要求美國國債更高的風險溢價，導致孳息曲線變得更陡峭、美債期限溢價上升，以及美元波動性加劇。*偏好修剪平均值作通脹指標，放棄平均通脹目標制*沃什偏好所謂的「修剪平均值」(trimmed mean)或「中位數」作為通脹指標。這類指標剔除極端高低的通脹數據，通常顯示的價格壓力較聯儲局現時採用的個人消費支出(Personal Consumption Expenditure, PCE)物價指數為低。單從指標選擇來看，若以修剪平均值作政策指引，沃什領導下的聯儲局利率或會較現水平為低。沃什亦表明，他希望聯儲局放棄「平均通脹目標制」，即允許通脹短暫高於或低於2%目標，轉而採取更嚴格的政策。這意味著，當通脹高於2%時，聯儲局更傾向加息。在能源價格上升的環境下，聯儲局或會維持較高的實際利率更長時間，進一步推高債息及美元。*主張取消「前瞻指引」政策，市場不確定性上升*沃什的其中一大主張，是取消「前瞻指引」政策。該政策自2008年金融危機後實施，旨在為投資者、企業及家庭清晰描繪未來利率走向，理論上可減低金融市場被突如其來的政策變動所衝擊的風險。然而，沃什認為這反而限制了聯儲局在新資訊出現時靈活調整政策的能力。若沃什減少對前瞻指引的依賴，FOMC會議之間的政策路徑選擇將更廣，市場不確定性隨之上升。這將加劇短期利率（特別是兩年期內證券）的波動性。若聯儲局溝通頻率及透明度下降，每次經濟數據公布及FOMC會議都將帶來更大市場反應風險。事實上，美國國債市場近年已多次出現劇烈波動。沃什的另一大主張，關乎聯儲局資產負債表的運用。他認為現時聯儲局持有7萬億美元國債規模過大，並毫不掩飾希望盡快縮減資產負債表的意願。長遠而言，沃什偏好縮表，加上鼓勵銀行多持有短期國債、減少準備金的流動性規則，或會令私人投資者需持有更多長年期、風險更高的固定收益資產，導致美債期限溢價結構性上升，孳息曲線更陡峭。*應將投資重點放在短久期債券，增加核心投資級信貸比重*對於持有多元化投資組合的債券投資者而言，沃什領導下的聯儲局未必需要徹底調整資產配置，但有三項審慎措施值得考慮。首先，應降低利率風險，將投資重點放在短久期債券。其次，可增加投資組合中核心投資級信貸的比重。第三，考慮加大新興市場主權債的配置，尤其是那些財政穩健、央行政策正統、市場逐步深化的國家。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。