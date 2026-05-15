15/05/2026 09:18
【聚焦人幣】人幣中間價貶14點子，報6.8415
《經濟通通訊社15日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8415，較上個交易日跌14點子，較市場預測偏弱約440點，上個交易日報6.8401。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8415
|+14.00
|1歐元/人民幣
|7.9534
|-326.00
|100日圓/人民幣
|4.3126
|-134.00
|1港元/人民幣
|0.8734
|-2.00
|1英鎊/人民幣
|9.1349
|-872.00
|1澳元/人民幣
|4.9244
|-214.00
|1紐元/人民幣
|4.0275
|-167.00
|1新加坡/人民幣
|5.3446
|-139.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7042
|-223.00
|1加元/人民幣
|4.9687
|-23.00
|1人民幣/林吉特
|0.5761
|+3.70
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.7817
|-823.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4161
|+121.00
|1人民幣/韓元
|219.6100
|+68.00