15/05/2026 17:05

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▷ 滬指收跌1.02%，中斷五周連漲

▷ 人民幣兌美元即期匯率跌190點子 More ▼ Less ▲

《神州經脈》美國總統特朗普今日下午結束訪華行程，「習特會」順利落幕。有分析認為，雖然中美雙方的公開表態偏積極，但中美關係過去半年已趨穩定，本次兩國元首會面未有超預期的內容，市場趁勢獲利回吐。滬深股市今日(15日)震盪走低，滬綜指收跌1.02%，報4135.39點，全周跌1.06%，中斷連續五周漲勢；深成指收跌1.17%，創業板亦跌0.56%。滬深兩市成交額3.33萬億元（人民幣．下同），連續八個交易日突破3萬億元，較上一個交易日縮量337億元或約1%。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8052，較上個交易日4時30分收盤價跌190點子，止四連升，創5月6日以來逾一周新低，全日在6.7929至6.8055之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.8415，較上個交易日跌14點子，較市場預測偏弱約440點。市場人士稱，特朗普訪華的利好情緒釋放，美元也比較強，短期人民幣可能稍微貶值一點，不過幅度估計比較有限。*今日新聞精選*1. 美國總統特朗普結束對中國的國事訪問，今日下午2時許登上專機離開。中國外交部長王毅機場送行。臨別前，國家主席習近平在中南海同特朗普舉行了小範圍會晤。習近平稱，特朗普此訪有利於促進相互理解、加深彼此信任、「我們共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位，就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此關切達成重要共識，同意就國際和地區問題加強溝通和協調」。特朗普則稱此訪非常成功，雙方形成一系列重要共識，達成多項協議，解決了不少問題。2. 特朗普昨晚在人民大會堂金色大廳舉行的歡迎晚宴上，邀請習近平伉儷今年9月24日訪問美國，今日與習近平小敘時表示「熱情期待在華盛頓接待習近平主席」。中國外交部發言人郭嘉昆今午在例行記者會上表示，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。兩國元首保持良好的溝通互動，有利於引領中美關系穩定、健康、可持續發展。「中美雙方就兩國元首年內互動安排保持著溝通」。3. 對於今次習特會期間，中美兩國在稀土供應方面是否達成了新的諒解，郭嘉昆僅稱，「中方一貫致力於維護全球產供鏈的穩定與安全」。郭嘉昆又就「中美元首是否討論了美國半導體的出口管制」回應稱，中方已多次表明在美輸華芯片問題上的原則立場。至於有否討論人工智能方面的合作，郭嘉昆強調，中方始終主張各方共同推動人工智能開放、包容、普惠、向善發展。被問到「中方是否同意未來購買美國石油」時，郭嘉昆稱，中方願同各方共同維護全球能源安全和產供鏈穩定，當務之急是推動海灣和中東地區恢復和平穩定。4. 據《路透》引述三位知情人士報道，英國外交大臣顧綺慧(Yvette Cooper)將於6月初訪華。其中一位消息人士稱，庫珀將於6月2日至3日訪問北京，與中國外長王毅舉行會談，隨後將前往深圳會見企業界人士。外交部發言人郭嘉昆今日在例行記者會上被問此事時指出，「關於你提到的訪問，目前我沒有可以提供的信息」，但強調中英發展長期穩定的全面戰略夥伴關係是兩國領導人達成的重要共識，中方願同英方保持密切交往和對話，共同推動友好交流和互利合作持續發展。5. 據《第一財經》報道，關於中國稅務部門正對海外信託徵稅的消息近期引起關注和討論，底層持有境內資產的離岸信託據稱是重點監管對象，且已有江蘇、深圳等地稅務部門「出手」。報道引述多位服務於跨境財富規劃的機構人士證實，離岸信託有被要求申報納稅的情況；消息並稱已有多地稅務部門要求部分離岸信託所有者申報信託框架下相關的財務信息，包括股息收入和股份處置產生的投資收益。對於這部分投資收益，個別地區已明確徵稅20%並處以罰款。報道引述專家指出，依據《個人所得稅法》相關規定，居民個人應就全球所得履行納稅義務，海外信託會觸發個人所得稅的申報條件。6. 據內媒報道，蘋果手機突然在今日零時降價，iPhone 17 Pro系列全線下調1000元，疊加京東自營旗艦店以舊換新及雙重補貼後，到手價6999元，首次進入6000元檔位。iPhone 17更是迎來上市後首次降價，多重補貼以舊換新到手價低至4499元。報道引述蘋果專賣店工作人員表示，618購物節即將到來，這很可能是今年入手蘋果手機的最佳時機。7. 榮耀CEO李健今日在微博發文宣布，全球首款機器人手機榮耀Robot Phone將在三季度上市。據了解，Robot Phone是榮耀推出的一款AI概念版智能手機，於去年10月15日在Magic8系列暨MagicOS10發布會上首次亮相，今年3月1日在榮耀MWC 2026全球發布會上正式發布。這款Robot Phone集成了AI手機、具身智能與攝像功能模塊，新機搭載的端側大模型YOYO具備情感感知能力，能主動關懷、推薦內容，並調度全場景生態設備，化身個人管家與創意夥伴。8. 央視與國際足聯遲遲未能就世界盃轉播權金額談攏一事近期引發關注。北京國安足球俱樂部昨在微博發文稱，國際足聯(FIFA)秘書長格拉夫斯特倫等昨午率團，在中國足協副主席楊旭陪同下，到北京工人體育場參觀考察。《北京日報》指出，格拉夫斯特倫此行首要任務，是與中國足協及央視就足球合作與世界盃轉播權事宜展開會談，他在京會見了中國足球協會主席宋凱，就深化合作等交換意見。今日下午即有內媒傳出消息稱，央視已獲得2026年美加墨世界盃版權。(sl)