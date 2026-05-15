15/05/2026 08:56

【習特會】網傳國宴菜單曝光，解放軍軍樂團奏特朗普競選歌曲《Y.M.C.A.》

《經濟通通訊社15日專訊》美國總統特朗普時隔9年再度訪華，周四（14日）上午「習特會」舉行。當日晚間，中國國家主席習近平為特朗普舉行歡迎宴會。社交平台流傳國宴菜單，席間演奏音樂包括特朗普的競選歌曲《Y.M.C.A。》。



網傳的國宴菜單顯示，餐點涵蓋冷盤、金湯龍蝦、香酥牛肉、北京烤鴨、豆湯鮮蔬、香芥汁三文魚、冰花水煎包、海螺酥、Tiramisu（提拉米蘇）、水果、冰淇淋、咖啡、茶，與白宮公開的菜單內容高度吻合。至於美酒方面，有長城首席釀酒師甄釀赤霞珠2009中國河北、張裕珍藏級霞多麗2016中國北京。



此外，網傳晚宴上由解放軍軍樂團演奏12首音樂，曲目單涵蓋中美兩國經典樂曲。包括中國傳統音樂《梁山伯與祝英台》，王菲演唱的《如願》，以及知名美國動畫電影《獅子王》的主題曲《Can you Feel the Love Tonight》。最後一首《Y.M.C.A。》則是特朗普競選歌曲，他曾多次伴隨此音樂雙手握拳起舞。(wn)