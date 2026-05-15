15/05/2026 10:53

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▷ 4月社會融資規模增量6200億元

▷ 企業債券及股票融資增速擴大 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》內地4月金融統計數據昨出爐，4月人民幣貸款總額負增長100億元，為時隔九個月再轉負；社會融資規模增量僅6200億元，遠遜預期。當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長8.6%，略高於預期的8.5%。數據並顯示，4月末社融規模存量為同比增速收窄0.1個百分點至7.8%，其中對實體經濟發放的人民幣貸款餘增速亦收窄0.2個百分點至5.6%。與此同時，企業債券餘額同比增速擴大0.4個百分點至8.3%，非金融企業境內股票餘額增速擴0.4個百分點至4.6%。*專家指優質企業可通過債券等獲得融資，對貸款需求減少*《證券時報》報道指，從變化趨勢來看，中國信貸擴張增速繼續放緩，政府融資仍是主要支撐，企業債和股票融資呈現積極的增長態勢。業內專家表示，實體經濟融資渠道更為多元後，企業獲取資金來源的方式相較過去而言大為豐富，不少優質企業可以通過債券、股權、基金等獲得融資，這些都會帶來對貸款需求的減少。未來，隨著經濟結構轉型的深入推進，債券融資等直接融資的比重仍將繼續提高，貸款增速放緩則成為新常態。*機構料貨幣政策保持穩定，不會降準降息*另據《路透》引述澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬表示，人民幣信貸增速持續下行，或可解釋為何中國人行開啟回收後流動性始終充裕。當前信貸需求持續下行意味著今年以來的固定資產投資反彈無法持續，M2高企也意味著貨幣市場自發式寬鬆仍有可能。對人行來說，在這種貨幣市場自發寬鬆環境下，每月也僅有三次中長期資金收緊機會，加上一季度GDP增速較高，貨幣政策方面預計會偏保守：不會有進一步放鬆的行動，但也不會大規模收緊。國泰君安國際首席經濟學家周浩指出，信貸小月整體數據比較一般，債券還是社融增量的主力，但政策還是會保持穩定，不會降準降息。(jq)