15/05/2026 12:03
【ＡＩ】信通院啟動人工智能終端智能化分級測試工作，加速新國標落地實施
《經濟通通訊社15日專訊》據《證券時報》報道，近日工業和信息化部、國家市場監督管理總局、商務部等部門聯合發布《人工智能終端智能化分級》(GB/Z 177-2026)系列國家標準，清晰界定了人工智能終端的智能化水平。
報道指，中國信息通信研究院是系列標準的主要起草單位之一，在手機、平板、微型計算機、眼鏡、耳機、音箱、電視、汽車座艙等產品領域具備完整的檢測資質與技術能力。現啟動第一輪人工智能終端智能化分級標準符合性檢測工作，歡迎相關企業積極參與測試，共同推動標準落地實施，助力產品智能化水平提升。
本次徵集覆蓋標準範圍內的全品類智能終端，包括以下7種產品形態：移動終端(含移動通信終端和平板式計算機)、微型計算機(含台式微型計算機、便攜式微型計算機和平板式微型計算機)、電視接收機、眼鏡、汽車座艙、音箱和耳機。(jq)
報道指，中國信息通信研究院是系列標準的主要起草單位之一，在手機、平板、微型計算機、眼鏡、耳機、音箱、電視、汽車座艙等產品領域具備完整的檢測資質與技術能力。現啟動第一輪人工智能終端智能化分級標準符合性檢測工作，歡迎相關企業積極參與測試，共同推動標準落地實施，助力產品智能化水平提升。
本次徵集覆蓋標準範圍內的全品類智能終端，包括以下7種產品形態：移動終端(含移動通信終端和平板式計算機)、微型計算機(含台式微型計算機、便攜式微型計算機和平板式微型計算機)、電視接收機、眼鏡、汽車座艙、音箱和耳機。(jq)