15/05/2026 17:45
《中國監管》外匯局：一季度中國經常帳戶順差1841億美元
《經濟通通訊社15日專訊》國家外匯管理局公布2026年一季度中國國際收支平衡表初步數，2026年一季度，中國經常帳戶順差12821億元（人民幣．下同），其中，貨物貿易順差17212億元，服務貿易逆差4139億元，初次收入逆差520億元，二次收入順差268億元。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差12821億元，其中來華直接投資保持淨流入。
按美元計值，2026年一季度，中國經常帳戶順差1841億美元，其中，貨物貿易順差2474億美元，服務貿易逆差596億美元，初次收入逆差75億美元，二次收入順差39億美元。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差1841億美元。
按SDR計值，2026年一季度，中國經常帳戶順差1344億SDR，其中，貨物貿易順差1806億SDR，服務貿易逆差435億SDR，初次收入逆差55億SDR，二次收入順差28億SDR。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差1344億SDR。(jq)
按美元計值，2026年一季度，中國經常帳戶順差1841億美元，其中，貨物貿易順差2474億美元，服務貿易逆差596億美元，初次收入逆差75億美元，二次收入順差39億美元。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差1841億美元。
按SDR計值，2026年一季度，中國經常帳戶順差1344億SDR，其中，貨物貿易順差1806億SDR，服務貿易逆差435億SDR，初次收入逆差55億SDR，二次收入順差28億SDR。資本和金融帳戶（含當季淨誤差與遺漏）逆差1344億SDR。(jq)