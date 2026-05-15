15/05/2026 11:19

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.2670 +0.20 1周 1.3130 +0.80 2周 1.3290 -0.40 1個月 1.3880 -0.20 3個月 1.4080 +0.20 6個月 1.4335 -0.20 9個月 1.4555 +0.00 1年 1.4680 +0.00

《經濟通通訊社15日專訊》人民銀行公布，今日進行5億元(人民幣．下同)7天期逆回購，利率持平1.4%，持平今日到期量。這是逆回購操作量連續七日降至5億元。人行本周共進行25億元逆回購，對沖本周到期的535億元，即人行本周共收水510億元。*5月共淨減1萬億買斷式逆回購，連縮三個月*人民銀行昨公告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展3000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月(184天)，到期日為2026年11月15日(遇節假日順延)。該規模較下周一(18日)到期的8000億元減少了5000億元。至此，5月買斷式逆回購操作規模合計為6000億元，較全月1.6萬億的到期量縮減1萬億元，為連續第三個月單月淨減。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)隔夜、1周及3個月升，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)