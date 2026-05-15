15/05/2026 13:57
《Ａ股焦點》金銀現貨雙雙下跌，有色金屬股持續下行，興業銀錫挫超9%
《經濟通通訊社15日專訊》有色金屬股持續下行，興業銀錫(深:000426)挫超9%，馳宏鋅鍺(滬:600497)、山金國際(深:000975)挫超8%，白銀有色(滬:601212)、盛屯礦業(滬:600711)跌逾7%，中金黃金(滬:600489)、洛陽鉬業(滬:603993)跌逾6%。
消息面上，美國4月通脹數據均高過預期，整體CPI（消費者物價指數）按年升幅擴大至3.8%，核心CPI按年升2.8%；反映上游成本的最終需求生產物價指數(PPI)按年急升6%，創逾3年最大增速，撇除食品及能源的核心PPI按年升5.2%；服務業通脹創四年高位。美聯儲加息預期升溫，金銀價格齊走高，現貨白銀目前向下跌破80美元/盎司，日內跌超4%；現貨黃金失守4600美元/盎司，日內跌超1%。此外，國信期貨指出，銅價延續強勢逼近歷史高點，上方阻力或逐漸顯現。(wn)
消息面上，美國4月通脹數據均高過預期，整體CPI（消費者物價指數）按年升幅擴大至3.8%，核心CPI按年升2.8%；反映上游成本的最終需求生產物價指數(PPI)按年急升6%，創逾3年最大增速，撇除食品及能源的核心PPI按年升5.2%；服務業通脹創四年高位。美聯儲加息預期升溫，金銀價格齊走高，現貨白銀目前向下跌破80美元/盎司，日內跌超4%；現貨黃金失守4600美元/盎司，日內跌超1%。此外，國信期貨指出，銅價延續強勢逼近歷史高點，上方阻力或逐漸顯現。(wn)