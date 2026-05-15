15/05/2026 09:45

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 人民幣兌美元中間價報6.8415，跌14點子

▷ 人民幣即期開市報6.7960，貶98點子

▷ 4月人民幣貸款減少100億元，M2增8.6% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8415，較上個交易日跌14點子，較市場預測偏弱約440點。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開98點子，報6.7960，上個交易日即期匯率收盤報6.7862。近期美國經濟數據顯示美聯儲降息預期基本消退，明年加息的可能性明顯上升，美元和美債收益率擴大漲幅，人民幣的外部環境有所惡化，不過正值中美緊張關係緩和之時，市場整體預期偏穩。重點關注特朗普訪華後公布的相關成果。*M2高企、人民幣信貸下行，料貨幣政策不會進一步放鬆*人行昨公布，首4月人民幣貸款增加8.59萬億元(人民幣．下同)，據此計算，4月為負增長100億元，自去年7月以來再度轉負，且遠遜於市場預期。當月末廣義貨幣供應量(M2)同比增長8.6%，略高於預期的8.5%。首4月社會融資規模增量累計為15.45萬億元，據此計算，4月增量為6200億元，遠低於市場預期的1.5萬億元，其中的人民幣信貸分項時隔半年再轉負。澳新銀行中國資深策略師邢兆鵬表示，人民幣信貸增速持續下行，或可解釋為何中國人行開啟回收後流動性始終充裕。當前信貸需求持續下行意味著今年以來的固定資產投資反彈無法持續，M2高企也意味著貨幣市場自發式寬鬆仍有可能。對人行來說，在這種貨幣市場自發寬鬆環境下，每月也僅有三次中長期資金收緊機會，加上一季度GDP增速較高，貨幣政策方面預計會偏保守：不會有進一步放鬆的行動，但也不會大規模收緊。(jq)