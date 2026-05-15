15/05/2026 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收跌190點子，止四連升報6.8052，創逾一周低

《經濟通通訊社15日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8052，較上個交易日4時30分收盤價跌190點子，止四連升，創5月6日以來逾一周新低，全日在6.7929至6.8055之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌192點子，報6.8058。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8415，較上個交易日跌14點子，較市場預測偏弱約440點。



市場人士稱，特朗普訪華相關利好兌現，加上早盤市場避險情緒有所回升，人民幣小幅回落，但本輪調整幅度料有限。一中資行交易員稱，「特朗普訪華的利好情緒釋放，另外美元也比較強，短期人民幣可能稍微貶值一點，不過幅度估計比較有限。」



中國外交部周五表示，中美兩國元首就事關兩國和世界的重大問題深入交換意見，達成一系列新共識。兩國元首還就妥善處理彼此關切達成重要共識，同意就國際地區問題加強溝通和協調。(jq)