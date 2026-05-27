15/05/2026 10:18

【ＡＩ】榮耀宣布全球首款機器人手機Robot Phone第三季上市

《經濟通通訊社15日專訊》榮耀CEO李健今日在微博發文宣布，全球首款機器人手機榮耀Robot Phone將在三季度上市。



據了解，Robot Phone是榮耀推出的一款AI概念版智能手機，於去年10月15日在Magic8系列暨MagicOS10發布會上首次亮相，今年3月1日在榮耀MWC 2026全球發布會上正式發布。



這款Robot Phone集成了AI手機、具身智能與攝像功能模塊，機身配備隱藏式四自由度（4DoF）鈦合金機械雲台及可升降自由雲台攝像頭模組，支持調整拍攝角度，實現自動構圖、目標跟隨與防抖。新機搭載的端側大模型YOYO具備情感感知能力，能主動關懷、推薦內容，並調度全場景生態設備，化身用戶的個人管家與創意夥伴。(sl)