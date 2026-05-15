15/05/2026 16:01

【習特會】中國外交部：中美雙方就兩國元首年內互動安排保持著溝通

《經濟通通訊社15日專訊》美國總統特朗普結束3天訪華行程，今日下午2時許登上專機回國。中國外交部發言人郭嘉昆今午主持例行記者會，回應了一系列關於今次中美元首會談的提問。郭嘉昆強調，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。兩國元首保持良好的溝通互動，有利於引領中美關系穩定、健康、可持續發展。「中美雙方就兩國元首年內互動安排保持著溝通」。



特朗普昨晚在歡迎宴會上邀請國家主席習近平伉儷今年9月24日訪問美國，在今日上午與習近平小敘時又稱「熱情期待在華盛頓接待習近平主席」。習近平形容，特朗普此訪是一次歷史性、標誌性的訪問，有利於促進相互理解、加深彼此信任，共同確定了中美建設性戰略穩定關係的新定位，就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此關切達成重要共識；特朗普亦稱，此次訪華是一次非常成功的訪問，雙方形成一系列重要共識，達成多項協議，解決了不少問題。



習近平並強調，「特朗普總統希望讓美國再次偉大，我致力於帶領中國人民實現中華民族偉大復興。中美雙方可以通過加強合作，促進各自的發展振興」。(sl)

