15/05/2026 16:18

【習特會】中美一致希望霍爾木茲海峽保持開放？中國外交部：戰事早點解決，對美伊乃至全球有利

《經濟通通訊社15日專訊》據外電報道，美國總統特朗普今日表示，他與中國國家主席習近平討論了伊朗問題，雙方都不希望伊朗擁有核武器，並希望霍爾木茲海峽保持開放。特朗普今午已結束訪華行程啟程回國。



對此，中國外交部發言人郭嘉昆今日下午在例行記者會上表示，中方在伊朗局勢上的立場十分明確，「這場本不該發生的戰事沒有任何進行下去的必要，早一點找到解決出路，對美伊雙方有利，也對地區各國乃至整個世界有利」。



*應盡快重開航道，回應國際社會呼聲*



郭嘉昆強調，近來美伊實現停火，探索通過談判解決問題，受到地區國家和國際社會歡迎。中方始終認為，對話談判才是正道，武力解決沒有出路。對話的大門既然打開，就不應再次關上。應穩住局勢緩和勢頭，堅持政治解決大方向，通過對話協商，就伊核等問題達成兼顧各方關切的解決方案。應盡快重開航道，回應國際社會呼聲，共同維護全球產供鏈穩定暢通。應盡快達成全面、持久停火，推動中東海灣局勢早日恢復和平穩定，為構建一個可持續的地區安全架構奠定基礎。



*買美國石油？中方促先推動海灣和中東地區恢復和平穩定*



另外，對於中美元首會談中，中方是否同意未來購買美國石油，郭嘉昆表示，中方願同各方共同維護全球能源安全和產供鏈穩定，當務之急是推動海灣和中東地區恢復和平穩定。(sl)