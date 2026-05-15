直播中 : 開市Good Morning - 重獲H200不再國產當自強？
直播中 : 開市Good Morning - 重獲H200不再國產當自強？
26,124.79
-264.25
(-1.00%)
26,062
-275
(-1.04%)
低水63
8,749.51
-109.12
(-1.23%)
5,008.62
-67.58
(-1.33%)
1,191.36億
4,173.51
-4.41
(-0.106%)
4,907.04
-7.56
(-0.154%)
15,729.52
-16.22
(-0.103%)
2,868.71
-11.36
(-0.39%)
81,276.2300
+186.2300
(0.230%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9542
恒生指數
26,124.79
-264.25
(-1.00%)
期指
低水63
26,062
-275
(-1.04%)
國企指數
8,749.51
-109.12
(-1.23%)
科技指數
5,008.62
-67.58
(-1.33%)
大市成交
1,191.36億
股票
1,059.05億
(88.894%)
窩輪
40.74億
(3.420%)
牛熊證
91.57億
(7.686%)
即時更新：15/05/2026 10:59
可賣空股票總成交
2,660.65億
主板賣空
437.63億
(16.448%)
更新：14/05/2026 16:59
上証指數
成交：8,437.99億
4,173.51
-4.41
(-0.106%)
滬深300
4,907.04
-7.56
(-0.154%)
深証成指
15,729.52
-16.22
(-0.103%)
MSCI中國A50
2,868.71
-11.36
(-0.39%)
比特幣
資料由Binance提供
81,276.2300
+186.2300
(0.230%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9542
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

16
五月
紅磡香港體育館｜VetiVa呈獻：方力申最佳時間演唱會2026 紅磡香港體育館｜VetiVa呈獻：方力申最佳時間演唱會2026
大型盛事 文化藝術
紅磡香港體育館｜VetiVa呈獻：方力申最佳時間演唱會2026
推介度：
16/05/2026
01
八月
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音 大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格的故事與聲音
展覽 文化藝術
大館｜「大館石階影院」及「放空音樂聚」 25／26 — 本地獨立電影與音樂創作者的舞台，呈現別具一格...
推介度：
01/08/2025 - 07/06/2026
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00100 MINIMAX-W00068 MANYCORE TECH00123 越秀地產00041 鷹君00066 港鐵公司00135 昆侖能源
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

習特會｜據報美國批准向10家中企出售英偉達H200

14/05/2026 18:40
大國博弈
說說心理話

美伊談判不過是特朗普的獨角戲

12/05/2026 15:25
中東戰火

關稅戰 | 特朗普下周起對歐盟汽車加徵25%關稅

02/05/2026 01:35
關稅戰
理財秘笈
Wonder in Art
北上食買玩
Watch Trends 2026
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
股票
美股
Highlight:
【外遊象寶登場】一App搞掂旅行記帳、分賬、匯率
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
美股
主頁
環球指數
宏觀數據
新聞
行業
概念
20大股票
創新高低
選股策略
篩選器
報價
ETF
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
癌症
健康飲食
痛症解碼
三高
輕鬆護老
心理情緒
敏感症
減肥瘦身
兩性
專欄
消委會
香港好去處
主頁
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
日本-工具機訂單(年率)
即將公佈
15/05/2026 14:00
前值
28.00%
市場預測
--
意大利-消費物價調和指數(月率)
即將公佈
15/05/2026 16:00
前值
1.70%
市場預測
1.70%
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
81,276.23
+186.23
+0.230%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,276.9700
-6.2900
-0.275%
Dogecoin-狗狗幣-DOGE DOGE 狗狗幣
0.1166
+0.0011
+0.979%
更新：15/05/2026 10:55
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
6.7850
-0.0384
-0.563%
AUD 澳元/美元
0.7196
-0.0017
-0.240%
NZD 紐元/美元
0.5889
-0.0013
-0.220%
更新：15/05/2026 10:55
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處