15/05/2026 09:57

【ＡＩ】蘋果與OpenAI合作關係據悉現裂痕，未來或爆發訴訟戰

《經濟通通訊社15日專訊》知情人士透露，蘋果與OpenAI為期兩年的合作關係出現裂痕，OpenAI未能從該協議中獲得預期收益，目前正準備採取法律行動。



消息人士稱，OpenAI的律師正與一家外部律師事務所積極研究多種方案，可能在不久的將來正式行動。OpenAI可能向蘋果發出通知函，指其違反合同，但不一定一開始就提出全面訴訟。



OpenAI此前認為，這項將ChatGPT嵌入蘋果軟件的合作，將促使更多用戶訂閱該聊天機械人。該公司預計，雙方將在更多蘋果應用中實現更深層的整合，OpenAI的產品將在Siri語音助理中佔據主要地位。



然而，蘋果作業系統中對OpenAI技術的應用仍然有限，相關功能也不容易被使用者發現。



受該消息影響，蘋果股價周四（14日）一度跌至盤中低點，最多下跌1.2%至295.38美元。(rc)