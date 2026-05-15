15/05/2026 13:45

【特朗普當政】特朗普第一季大量購買美國主要公司股票和債券

《經濟通通訊社15日專訊》美國總統特朗普的最新財務揭露顯示，他在今年第一季大量購買美國主要公司的股票和債券，總額達數千萬美元。



提交給美國政府道德辦公室的文件長達100多頁，列出了各項買賣交易。第一季，特朗普分別斥資至多500萬美元買入多家公司股票和債券，其中包括英偉達、甲骨文、微軟、波音等。



目前尚不清楚這些交易中有多少涉及股票。與國會議員提交的報告不同，特朗普無需具體說明他交易的資產類別。



特朗普最大的一筆交易是在2月10日，當時特朗普拋售三家科技公司的股份：微軟、Meta和亞馬遜，金額在500萬美元至2500萬美元之間。(rc)