18/05/2026 17:29

《外圍焦點》歐洲央行銀監會委員發表講話，美國公布NAHB房屋市場指數

《經濟通通訊社18日專訊》美股三大指數上周五(15日)遭遇拋售，通脹數據意外反彈引發市場對聯儲局利率政策的擔憂，帶動長年期國債孳息率大幅抽升，觸發高估值科技股的獲利回吐潮。道指收市跌537.29點或1.07%，報49526.17點；標指跌92.74點或1.24%，報7408.5點；納指跌410.08點或1.54%，報26225.14點。港股方面，恒生指數收市報25675，跌287點或1.1%，成交2927億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，亞特蘭大聯邦儲備銀行臨時總裁維納布爾在該行主辦的2026年金融市場會議上致開幕辭。11:15pm，歐洲央行銀行監管委員會委員蒙塔涅爾就銀行監管問題發表講話。



數據方面，今晚10:00pm，美國公布5月NAHB房屋市場指數，料維持於34。明日4:00am，美國公布3月長期資本流動。



在美國，今日公布業績的公司有：百度(US.BIDU)、愛奇藝(US.IQ)、小牛電動(US.NIU)、雅樂科技(US.YALA)等。(wa)