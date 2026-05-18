25,675.18
-287.55
(-1.11%)
4,833.52
-26.07
(-0.536%)
15,530.23
-31.14
(-0.200%)
76,819.2700
-638.4000
(-0.824%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
18/05/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3380，英國5月房價指數按月升幅擴至1.2%
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.129
|99.284
|-0.155
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.80/84
|158.89/93
|158.76/80
|歐元/美元
|1.1640/44
|1.1630/34
|1.1626/63
|英鎊/美元
|1.3378/82
|1.3351/55
|1.3325/29
|美元/瑞郎
|0.7847/51
|0.7851/55
|0.7868/72
|美元/加元
|1.3735/39
|1.3743/47
|1.3751/55
|澳元/美元
|0.7157/61
|0.7147/51
|0.7148/52
|紐元/美元
|0.5859/63
|0.5851/55
|0.5837/41
|美元/人民幣
|6.7955/59
|6.8018/22
|6.8097/01
|美元/港元
|7.8306/10
|7.8305/09
|7.8307/11
*上述報價只供參考用