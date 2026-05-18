25,547.01
-415.72
(-1.60%)
8,556.37
-134.66
(-1.55%)
4,828.64
-112.50
(-2.28%)
4,833.17
-26.42
(-0.544%)
15,547.71
-13.66
(-0.088%)
76,906.2500
-551.4200
(-0.712%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
4,532.5200
-5.2800
-0.116%
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-0.712%
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-13.0500
-0.612%
385.6000
-19.2000
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18/05/2026 09:07
美匯指數報99.383，美國5月紐約聯儲製造業指數升至19.6見四年高
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.383
|99.284
|0.099
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.92/96
|158.83/87
|158.76/80
|歐元/美元
|1.1609/13
|1.1614/18
|1.1626/63
|英鎊/美元
|1.3306/10
|1.3311/15
|1.3325/29
|美元/瑞郎
|0.7873/77
|0.7868/72
|0.7868/72
|美元/加元
|1.3759/63
|1.3760/64
|1.3751/55
|澳元/美元
|0.7122/26
|0.7124/28
|0.7148/52
|紐元/美元
|0.5824/28
|0.5829/33
|0.5837/41
|美元/人民幣
|6.8089/93
|6.8090/94
|6.8097/01
|美元/港元
|7.8295/99
|7.8304/08
|7.8307/11
上述報價只供參考用