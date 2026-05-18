18/05/2026 08:02

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▷ 30年期國債孳息率單日上漲8.6個點子，逼近5.1厘

▷ 英特爾、AMD、美光科技、英偉達股價下跌4.4%至6.6% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社18日專訊》美股三大指數上周五(15日)遭遇拋售，通脹數據意外反彈引發市場對聯儲局利率政策的擔憂，帶動長年期國債孳息率大幅抽升，觸發高估值科技股的獲利回吐潮。道指收市跌537.29點，或1.07%，報49526.17點；標指跌92.74點，或1.24%，報7408.5點；納指跌410.08點，或1.54%，報26225.14點。全周累計，道指累跌0.17%，標指升0.13%，納指則微跌0.1%。美國債市顯著承壓，30年期國債孳息率單日上漲8.6個點子，逼近5.1厘關口。這不僅是2025年5月以來的最高水平，更進一步逼近2023年10月時的高位，對整體大市氣氛構成沉重打擊。此前表現強勢的科技板塊成為重災區，晶片巨企包括英特爾(US.INTC)下跌6.2%、AMD(US.AMD)挫5.7%、美光科技(US.MU)跌6.6%，英偉達(US.NVDA)亦跌4.4%。不過，微軟(US.MSFT)逆市造好，全日逆市升逾3%。華爾街著名對沖基金經理阿克曼披露，旗下基金已向微軟建倉，為該股帶來強勁支撐。波音(US.BA)股價顯著受壓，收市大跌3.8%。*現貨黃金價格一度急挫*國際金價遭遇顯著拋售壓力。現貨黃金價格急挫約2.1%，報每盎司4551美元，日內跌穿4600美元的心理關口。紐約期金表現同樣疲弱，錄得2.8%的顯著跌幅，報每盎司4553美元。國際油價顯著上揚，紐約期油急升4.2%，報每桶105.46美元；而布蘭特期油亦同步上漲3.4%，報每桶109.33美元。美匯指數延續強勢，盤中突破99關口，報99.28，升0.4%。美元兌日圓匯價維持高位震盪，盤中交投主要集中於158.40至158.7區間，最高曾觸及158.75，升幅約0.2%。歐元兌美元面臨顯著沽壓，歐元兌美元跌穿1.167關口，日內報1.1622，跌0.4%。(rc)