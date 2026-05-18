18/05/2026 08:34

【開市Ｇｏ】中美會後達經貿合作，零跑首季虧損擴大，港股誕新超購王

2026年5月18日【要聞盤點】



1、美股三大指數周五(15日)遭遇拋售，通脹數據意外反彈引發市場對聯儲局利率政策的擔憂，帶動長年期國債孳息率大幅抽升，觸發高估值科技股的獲利回吐潮。道指收市跌537點，或1.07%，報49526點；標指跌92點，或1.24%，報7408點；納指跌410點，或1.54%，報26225點。中國金龍指數跌197點。日經指數開報61507點，升0.16%。



2、美國總統特朗普嚴厲警告伊朗「時間所剩無幾」，若不盡快達成協議，德黑蘭將「一無所有」。



3、七國集團財長周一將在巴黎舉行為期兩天的會議，債券拋售潮料成討論重點。美國財長認為殖利率上行只是反映短期通脹波動，但投資者擔心伊朗戰爭引發的價格衝擊可能迫使央行加息。



4、根據白宮發布的特朗普訪華事實清單，中國同意到2028年每年至少購買170億美元美國農產品，並恢復美國牛肉市場准入。中美同意設立貿易理事會和投資理事會，並通過一定範圍產品的相互降稅推動雙向貿易。



5、特朗普稱未討論延長關稅休戰，但表示正在考慮是否放鬆對購買伊朗石油的中國企業實施制裁，並稱與國家主席習近平討論了AI護欄問題，英偉達H200晶片也被提及。



6、俄羅斯總統普京將於5月19日至20日訪問中國。



7、中國市場監管總局明確支持民營經濟發展壯大的重點工作，要求破除壁壘，促進全國統一大市場建設並整治「內捲式競爭」。



8、中國總理李強上周五主持召開國務院常務會議，要求努力保持適度生育水平和人口規模，積極應對人口老齡化。



9、SpaceX在IPO前實行1拆5的股票拆分，據報公司已選定於納斯達克上市，目標最快本周三公開招股書，隨後於6月4日啟動上市路演，並最早於6月12日正式掛牌交易。CEO馬斯克表示不會出售任何股份。另據報導，貝萊德考慮在IPO中投資至多100億美元。



10、蘋果據報於即將推出的iPhone 18系列將全面配備自研5G晶片，標誌蘋果有望徹底結束對高通的依賴。



11、三星電子與其最大工會定於周一恢復談判，以避免發生罷工。韓國政府警告稱，罷工可能對經濟造成嚴重衝擊。



12、今日有三隻新股登場同日招股：安卓電視智能終端供應商華曦達(00901)入場費3314元，騰訊(00700)、立訊精密(深:002475)為其股東；國產顯示驅動晶片龍頭雲英谷科技(03310)入場費4204元，其獲武岳峰科創基投入股；AI營銷公司深演智能(02723)招股入場費5606元，無基石投資者參與，其去年純利跌近六成惟收入增7%。





【焦點股】



零跑汽車(09863)

- 首季虧損擴大至3.9億元人民幣，收入升8%



保誠(02378)

- 3.9億美元收購印度壽險公司Bharti Life75%股權



天岳先進(02631)

- 增擬增外匯衍生品交易業務額度4倍，至不超過5億美元



邁富時(02556)

- 無折價發行1233萬新股予兩投資者，集資5億元



翼菲科技(06871)

- 超購1.48萬倍膺超購王，僅頂頭鎚飛穩中籤，暗盤升近76%，今日掛牌



國航(00753)

- 4月載客量1315萬人次按年升近3%



東航(00670)

- 4月載客量1191萬人次按年跌1%



南航(01055)

- 4月載客量1346萬人次按年跌0.6%



臥安機器人(06600)

- 擬逾3億元全購蘋果戰略合作智能照明品牌Nanoleaf



香港中旅(00308)

- 斥1億人幣合資發展青海黑獨山景區，佔51%股權



富力地產(02777)

- 4月總銷售收入按年跌23.5%







【油金報價】



紐約期油上升1.27%，報102.30美元/桶



布蘭特期油上升1.13%，報110.49美元/桶



黃金現貨下跌0.15%，報4533.13美元/盎司



黃金期貨下跌0.5%，報4536.45美元/盎司