18/05/2026 10:39

《宏觀脈動－吳永強》聞鷹料不見鷹

《宏觀脈動》美國4月CPI按年增速創近3年新高，PPI增速亦自2022年後再次「登6」，美伊衝突的高油價後遺症，正在通脹數據逐步顯現。利率期貨市場再次就美國聯儲局轉向加息進行早期定價，美國國債孳息曲線全線上行。投資者看法先行轉鷹，為新任聯儲局主席沃什(Kevin Warsh)帶來難題，但我們認為聯儲局年內將會按兵不動。



隨著CPI、PPI和零售銷售等最新經濟數據出爐，債券市場正就通脹及利率預期進行新一輪定價，對利率政策預期敏感的2年期國債息率衝破4%，至於10年期和30年期的長債債息亦分別升穿4.5%和5.1%水平。利率期貨市場在上周五（15日）顯示，聯儲局在今年底的隱含利率達3.784厘，雖未完全為加息25點子全數定價，但市場已傾向相信聯儲局年內有較大機會掉頭加息。



市場在今年初原本預期聯儲局年內尚有一至兩次減息機會，但現時因美伊衝突遲遲未能解決而令減息預期變得渺茫，惟要重啟加息相信仍是言之尚早。觀乎4月CPI數據，不得不承認通脹壓力顯著升溫，能源類商品價格按年大漲29.2%，但其他核心商品和服務的價格升幅大致保持平穩，而租金因去年政府停擺而造成數據樣本缺失，今次進行一次性數據修正導致租金價格跳升，輕微拉高了通脹數據。



當然，更重要的是，我們仍傾向相信美伊衝突最壞時刻已經過去，油價難以大幅飆升至市場最壞預期每桶130美元以上水平。同時，中美元首會面後，美國總統特朗普稱國家主席習近平同意霍爾木茲海峽需要重開，一旦成事，油價料會出現較大幅度回落，能源通脹將得到緩解。油價衝擊確令短期通脹數據大幅上揚，但只要長期通脹預期仍受控，料聯儲局不會急於轉用激進的貨幣政策。



市場原預期沃什會採取「減息＋縮表」的政策方針，但相信在油價仍處高位的情況下短期難以實現，預期他的政策方針將會先微調至「不減息＋縮表」，以縮表有序收緊流動性以壓抑通脹，避免通過加息壓通脹招致來自特朗普的政治壓力，也可減低對市場情緒的干擾。同時，縮表帶來長端債息上升，導致房貸利率和企業融資成本上漲壓抑經濟發展動能時，日後反而為聯儲局進行減息或偏寬鬆的貨幣政策帶來空間。



此外，值得注意的是，沃什在上月出席參議院銀行委員會聽證會時已為日後採取寬鬆貨幣政策留有後路。他認為剔除了極端最高及最低值的截尾平均通脹(Trimmed Mean PCE)較現時聯儲局關注的核心PCE更能反映通脹情況。該數據雖然不一定會低於核心PCE，但過去5年有超過七成時間均低於核心PCE。最新3月的截尾平均通脹為2.4%，明顯較PCE的3.5%和核心PCE的3.2%為低。沃什計劃切換參考指標的舉動，將為其避免採取緊縮貨幣政策帶來了迴旋空間。《東亞銀行投資策略師 吳永強》



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