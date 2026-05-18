18/05/2026 14:14

【國際要聞】高市內閣支持度下跌，逾57%人反對解禁殺傷力武器出口

《經濟通通訊社18日專訊》日本傳媒的最新民調指出，日本首相高市早苗及內閣的支持度，比上月下跌2.5個百分點，不支持度則上升0.8個百分點。



共同社過去兩天進行電話訪問，結果顯示高市內閣的支持度為61.3%，不支持度為26.8%。



日本政府上月通過內閣決議，完成修改「防衛裝備轉移三原則」及其運用指南，原則上允許包括殺傷性武器在內的成品武器出口。共同社的民調顯示，超過57%受訪者反對解禁具有殺傷能力的武器出口。



*高市將宣布編制年度補充預算*



此外，知情人士透露，高市早苗預計很快就會宣布編制年度補充預算，此舉旨在應對持續的中東衝突推高大宗商品價格帶來的衝擊。(rc)