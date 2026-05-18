18/05/2026 11:36

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▷ 裝備製造業增8.3%，電子及汽車業增15.6%、9.2%

▷ 機器人減速器、工業機器人產量增38.3%、15.1%；製造業PMI連續兩月處景氣區間 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》內地4月份規模以上工業增加值同比增長4.1%，增速低於預期的5.9%，且是2023年7月以來最低。國家統計局新聞發言人、統計司司長付凌暉在國新辦發布會上表示，4月工業生產增速有所波動，這種波動是在月度之間的一種正常波動。從累計來看，1-4月份，規模以上工業增加值同比增長5.6%，繼續保持平穩較快的增長態勢。從4月當月來看，工業生產穩中向好態勢沒有改變，主要表現在，工業優化升級勢頭持續，新動能快速成長，同時，隨著工業品價格的回升、利潤的增加，企業預期有所改善。付凌暉表示，儘管中東地緣衝突的影響持續發酵，國際能源市場波動加大，全球產業鏈供應鏈穩定受到衝擊，但中國依靠完整的產業體系和強大的配套能力，以及國內能源綠色轉型的支持，工業生產總體保持平穩，轉型升級態勢持續，創新發展活力釋放，展現出強大的韌性。前4個月，中國集成電路出口額增長78.3%，電動汽車的出口額增長也在60%以上。*電子和汽車業增加值分別增15.6%和9.2%*一是裝備製造向好。隨著中國技術能力的提升，裝備製造的發展能力得到了很大的提高，保持較快增長。4月份，規模以上裝備製造業增加值同比增長8.3%，這個速度比上月加快0.1個百分點，對全部規模以上工業增長的貢獻率達到74.5%。從行業來看，電子和汽車競爭能力持續提升，已經成為裝備製造業中比較重要的優勢產業，兩個行業的增加值分別增長15.6%和9.2%。中國裝備製造實力增強，相關產品不僅服務於國內的發展，而且也受到了世界的歡迎。1-4月份，中國的自動數據處理設備和汽車出口額分別增長28%、49.5%。二是產業優化升級。產業發展向中高端持續邁進，4月份，規模以上高技術製造業增加值同比增長12.8%，比上月加快1.1個百分點，明顯快於規模以上工業的增速。從行業來看，航空航天器及設備製造業、電子及通信設備製造業增加值分別增長15.4%和17.4%。產業數智化轉型步伐穩健，科技創新和產業創新融合推動下，數字產品、智能產品生產保持了較快增長。4月份，數字產品製造業增加值同比增長12%，增速比上月加快2.4個百分點，其中，電子元器件及設備製造、智能設備製造增加值分別增長16.4%和14.3%。*機器人減速器、工業機器人產量分別增38.3%和15.1%*三是新動能快速成長。綠色轉型穩步推進，新能源相關行業較快增長，不僅增強了經濟可持續發展能力，也促進了工業新動能的成長。4月份，水輪發電機組、鋰離子電池產量分別增長47.5%和31%。新興產業加快布局，具身智能、人機協作等帶動在增強。4月份，機器人減速器、工業機器人的產量分別增長了38.3%和15.1%。新動能的成長不僅體現在新興產業和未來產業的發展方面，在傳統行業的改造提升方面也顯示出旺盛活力。4月份，生物基材料製造增加值同比增長19.5%，對化纖行業增長的貢獻率達到了65.6%。也看到一些傳統行業通過改造升級，增長勢頭改善。四是企業預期改善。今年以來，受國內外因素的共同影響，工業品價格回升，企業效益改善。1-3月份規模以上工業企業利潤同比增長了15.5%，其中裝備製造業、高技術製造業的利潤分別增長了21%和47.4%，高端製造行業的利潤改善比較明顯。綜合整治「內捲式」競爭，市場環境優化，企業利潤增加，帶來了企業信心預期的向好。4月份，製造業PMI為50.3%，連續兩個月處在景氣區間，其中製造業生產經營活動預期指數為54.5%，今年以來持續上升。