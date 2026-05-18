18/05/2026 11:56

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▷ 居民消費能力與意願需增強，供給未適應升級需求

▷ 下階段將實施提振消費行動，擴大優質商品服務供給 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》國家統計局公布，4月社會消費品零售總額增0.2%，遜預期，國家統計局新聞發言人、統計司司長付凌暉在國新辦發布會上表示，當前擴大消費仍然面臨一些制約因素，居民消費能力和意願還需要進一步增強，市場供給還不能完全適應居民消費升級需要。下階段，要實施好提振消費專項行動，強化穩就業促增收，持續擴大優質商品和服務供給，改善消費環境，更好釋放消費潛力，推動經濟持續健康發展和民生改善。他表示，今年以來，提振消費專項行動深入實施，消費新增長點加快培育，市場銷售持續擴大。從4月份情況看，受上年同期基數較高等因素影響，商品零售增速有所放緩，但綜合商品和服務零售情況看，消費平穩增長的態勢沒有改變，1-4月份社會消費商品和服務零售總額同比增長3.2%，與一季度相比保持總體穩定。*「文旅熱」「賽事熱」等成為服務消費發展新亮*一是服務消費穩步擴大。居民高品質生活需要不斷擴大，文化、旅遊、健康等服務需求旺盛，對消費支撐作用不斷顯效。1-4月份服務零售額同比增長5.6%，增速比一季度加快0.1個百分點，明顯快於商品零售額增速。「文旅熱」「賽事熱」等成為服務消費發展新亮點。相關服務零售額較快增長。1-4月份，旅遊諮詢租賃服務、交通出行服務、文體休閒服務類零售額均保持兩位數增長，明顯快於服務零售額增速。4月份清明假期疊加部分省份實施中小學春假制度，增強文旅消費帶動效應。清明假期國內出遊人次和總花費均超過6%。交通部門數據顯示，4月份鐵路、水路客運量均增長加快。*4月份中國新能源汽車銷量同比增9.7%*二是新型消費增勢較好。網上消費、數字消費、綠色消費等新型消費較快發展，為消費市場發展注入新動能。1-4月份網上商品和服務零售額同比增長6.6%。其中網上服務零售額增長8.3%，繼續快於商品零售，保持較快增長。居民多樣化個性化服務需求增加，數字服務消費場景不斷拓展，相關服務消費較快增長。1-4月份通訊信息服務類零售額同比增長超過10%。4月份中國新能源汽車銷量同比增長9.7%，是在去年較高基數的情況下實現較快增速。1-4月份即時零售增長超過10%，無人值守商店零售額超過20%。三是商品消費升級持續。隨著居民對商品品質要求提升，商品消費結構升級日益明顯。基本生活類商品量的增長是有限的，今年以來，不少基本生活類商品零售額增速還是比較快，主要來自於居民對基本生活類消費品的品牌和檔次注重程度在提高，帶動整體零售額增速提升。1-4個月，糧油食品類和飲料類商品零售額分別增長8.6%和6%，快於全部商品零售額增速。1-4月份，通訊器材類、化妝品類零售額分別增長17.7%、5.6%，均保持較快增長。從未來發展看，中國擴大消費具備較多有利條件。首先，中國具有超大規模市場和豐富的消費應用場景，新型城鎮化穩步推進，城鄉融合發展，為消費擴大提供了廣闊空間。其次，商品和服務市場供給日益豐富，現代物流體系不斷完善，有利於居民消費擴容提質。再有，中國人均GDP已經超過1萬美元，正處在消費結構升級快速發展階段，高品質商品需求和文化體育等服務消費需求增加，加之提振消費各項政策發力顯效，有利於消費持續增長。