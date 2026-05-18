18/05/2026 12:00

【數據解讀】統計局：宏觀政策工具箱豐富，跨周期和逆周期調節手段較充足

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司副司長王冠華今日在國新辦新聞發布會上表示，整體來看，中國的宏觀政策工具箱豐富，跨周期和逆周期調節的手段、空間都比較充足，政策實施的精準性、有效性不斷提高，有條件、有能力應對風險挑戰。



她表示，宏觀政策組合效應持續發揮，將為經濟運行保駕護航。黨中央、國務院部署的「兩重」「兩新」等政策都在按期推進，中央預算內投資、超長期特別國債、地方政府專項債券等也在加快推進。近期又聚焦高質量發展，出台了推動服務業擴能提質、產業鏈供應鏈安全、深化投資審批制度改革、行業秩序規範等一系列政策，有的政策已經開始發揮作用，有的政策效果還將陸續顯現。4月底召開的中央政治局會議對下階段經濟工作作出全面部署，各地區各部門正在加快落實落地，強化政策協同。