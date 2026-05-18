18/05/2026 08:26

【習特會】王毅：習近平今秋對美進行國事訪問，中美同意成立貿易理事會

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》美國總統特朗普於5月13日至15日對中國進行國事訪問，外交部長王毅15日向媒體介紹中美元首會晤情況和共識。王毅介紹，應特朗普總統邀請，習近平主席將於今年秋季對美國進行國事訪問。雙方應共同努力，為兩國元首互動交往作出周全準備，營造適宜氛圍，積累更多成果。



特朗普此前於人民大會堂舉行的歡迎晚宴上邀請習近平夫婦今年9月24日訪問白宮。



王毅稱，中美兩國元首深入討論了中美經貿關係，為兩國經貿合作明確了方向，提供了保障。習近平主席強調，中美經貿關係的本質是互利共贏，面對分歧和摩擦，平等協商是唯一正確選擇。兩國經貿團隊達成了總體平衡積極的成果，包括繼續落實前期磋商達成的所有共識，同意成立貿易理事會和投資理事會，解決彼此農產品市場準入的關切，在對等降稅框架下推動擴大雙向貿易等。



雙方工作團隊仍在就有關細節進行磋商，將儘盡快鎖定成果，共同抓好落實。