18/05/2026 10:21

【數據解讀】統計局：部分企業經營困難，經濟穩中向好基礎需鞏固

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》國家統計局公布，內地首4月固定資產投資同比轉跌1.6%，4月社會消費品零售總額增0.2%，4月工業增加值增4.1%，均遜預期。



國家統計局新聞發言人付凌暉在國新辦發布會上表示，總的來看，1-4月份國民經濟保持穩中有進發展態勢，高質量發展扎實推進。但也要看到，外部形勢複雜多變，國內供強需弱仍較突出，部分企業經營困難，經濟穩中向好的基礎還需鞏固。



下階段，要精準有效實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，增強經濟發展內生動力，進一步做強國內大循環，做優國內國際雙循環，促進經濟持續健康發展。