18/05/2026 10:46

【數據解讀】統計局：4月部分指標增速回落屬月度之間正常波動

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》國家統計局公布，內地首4月固定資產投資同比轉跌1.6%，4月社會消費品零售總額增0.2%，4月工業增加值增4.1%，均遜預期。



國家統計局新聞發言人、國民經濟綜合統計司副司長王冠華在國新辦新聞發布會上表示，4月份部分指標增速有所回落，屬於月度之間的正常波動。綜合累計數據，和結構性指標，中國經濟穩的主基調沒有變。如前4個月，規模以上工業增加值、服務業生產指數同比分別增長5.6%和4.9%，貨幣進出口總額增長14.9%，服務零售額增長5.6%，4月末的外匯儲備餘額超過3.4萬億美元，城鎮調查失業率保持穩定，能源供應穩定增加，基本民生和安全發展得到較好保障。



*觀察經濟運行關鍵還是要看大勢、看趨勢*



王冠華強調，中國是一個超大規模的經濟體，觀察經濟運行關鍵還是要看大勢、看趨勢。中國經濟長期在爬坡過坎中前進，經過多年發展，已經積累了更加雄厚的物質技術基礎，更加有韌性的產業體系，更加廣闊的內需市場，抗壓能力、回旋餘地都在拓展。這些既是中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強和潛能大的體現，也是下階段經濟繼續保持平穩運行的底氣和信心。



王冠華還指出，經濟新動能和新優勢的培育壯大，為高質量發展開拓了空間，積蓄了力量。