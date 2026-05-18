25,646.23
-316.50
(-1.22%)
8,589.00
-102.03
(-1.17%)
4,838.80
-102.34
(-2.07%)
4,833.52
-26.07
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77,018.4500
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18/05/2026 15:04
美元兌人民幣報6.8062，內地4月零售銷售按年僅增0.2%遠低預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.194
|99.284
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.87/91
|158.89/93
|158.76/80
|歐元/美元
|1.1634/38
|1.1624/28
|1.1626/63
|英鎊/美元
|1.3354/58
|1.3330/34
|1.3325/29
|美元/瑞郎
|0.7853/57
|0.7864/68
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|美元/加元
|1.3741/45
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|澳元/美元
|0.7147/51
|0.7134/38
|0.7148/52
|紐元/美元
|0.5847/51
|0.5839/43
|0.5837/41
|美元/人民幣
|6.8060/64
|6.8100/04
|6.8097/01
|美元/港元
|7.8293/97
|7.8285/89
|7.8307/11
上述報價只供參考用