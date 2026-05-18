18/05/2026 09:32

傳快將公布黃金期貨新機制，港交所:正研究優化黃金期貨產品，詳情將適時公布

《經濟通通訊社18日專訊》消息指港交所(00388)短期內公布黃金期貨新機制，港交所發言人回應指，香港交易所正研究優化現有的黃金期貨產品，詳情將適時公布。



據《香港經濟日報》引述消息報道，港交所一直馬不停蹄地為重啟黃金期貨做事前工作，短期內將公布黃金期貨新的合約設計和經完善的機制細節，將保留實物交收。



原有期貨交易所早於1980年首度推出黃金期貨買賣，隨著1986年恒生指數期貨問世，並成為市場主流，黃金期貨的成交逐步萎縮，最終於1998年暫停買賣。其後港交所曾兩度嘗試重啟相關業務，不過過程面臨重重挑戰。



在本月初的立法會財經事務委員會會議上，財經事務及庫務局副局長陳浩濂已預告，港交所正準備在未來數月內重啟黃金期貨交易。(bi)