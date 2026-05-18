18/05/2026 16:25

滙豐卓越理財報告：富裕家庭潛在醫療財務缺口可高達240萬元

《經濟通通訊社18日專訊》滙豐卓越理財發布《滙豐卓越理財富裕家庭健康報告2026》指出，本港富裕家庭在面對重大健康風險時，可能面臨高達240萬元的潛在財務缺口。



《滙豐卓越理財富裕家庭健康報告2026》顯示，香港在區內富裕家庭心目中具備明顯的健康樞紐定位：約七成內地富裕家庭視香港為健康樞紐，主要原因包括香港具備世界級的醫療專家與治療水平(70%)、健康檢查及癌症篩查技術(72%)，以及醫療服務性價比(65%)。



報告提及，高達60%港人未有定期進行體檢，主要原因包括:費用高昂(37%)、自覺健康(33%)；高達85%未有定期進行癌症篩查，主要原因為45%自覺生活習慣良好即無需檢查。同時，報告亦指出，缺乏預防及早期篩查，或會在不知不覺間增加健康風險，突顯了提前管理健康的重要性。



報告亦指出，健康風險可迅速演變為家庭資產負債表上的「隱性缺口」。調查顯示，本港富裕家庭在面對重大疾病及其連帶影響時，潛在財務缺口高達240萬元，這不僅源於醫療治療開支，亦涉及因照護安排而引致的收入或生產力損失。這解釋了為何富裕家庭愈來愈傾向以跨地域方式配置醫療資源，並需要一個能夠整合香港與內地醫療服務、健康管理及保障方案的跨境平台，以更有系統地管理健康與財務風險。(bn)

