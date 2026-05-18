18/05/2026 11:11

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▷ 美商務部批准10家中企購英偉達H200晶片未交付

▷ 中美領導人舉行峰會推動戰略穩定關係 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社18日專訊》鼎珮集團私募部門主管鄒艦明表示，上周，美國總統特朗普與中國國家主席習近平在北京舉行為期兩天的峰會，為近十年來現任美國總統首次到訪北京。此行不僅具備外交層面的象徵意義，對過去十年一直圍繞亞洲算力建設作出配置的投資者而言，也可視為周期出現值得關注的轉向訊號。他指出，更關鍵在於北京方面的政策訊號與敘事框架。兩國領導人同意推動「具建設性的中美戰略穩定關係」，北京亦將其視為未來三年及更長時間的指導框架。此前在韓國舉行的準備性會談，習主席形容取得「整體平衡且正面的成果」。這未必代表矛盾全面化解，但框架一旦確立，便有助提升政策可預期性，而這正是長線資本最重視的投資前提。他表示，在人工智能與半導體方面，實際情況較市場頭條所呈現的更為複雜。據悉，美國商務部已批准10家中國企業購買英偉達(Nvidia)的H200晶片，每家客戶上限為75000顆。然而至今仍未有實際交付；相關交易亦因可能因內部指引下轉趨審慎，同時對於是否阻加強審核相關訂單的壓力正逐步上升。這亦再次印證該行六年前已提出的一個核心判斷。他提及，人工智能算力是一場全球性的建設周期，而非零和競賽。太平洋兩岸的供應、政策與基建瓶頸同樣清晰可見，亦需要雙方以各自方式逐步疏通。對長線投資者而言，這意味AI全產業鏈的可投資範圍正實質擴闊，由晶片、算力基建延伸至應用層，均有望受惠於中長期趨勢。他指出，展望區域走勢，該行較傾向「趨穩」而非「徹底解決」。正如習主席所言，「中國對外開放的大門只會愈開愈大」。在亞洲科技股相對美國同業仍處於明顯折讓的背景下，若政策與風險偏好逐步改善，該行預期該估值差距有望隨信心回升而逐步收窄。(bn)