18/05/2026 11:36
《港元利率》港元拆息個別發展，一個月拆息報2.63厘連跌三日
《經濟通通訊社18日專訊》港元拆息個別發展，而與樓按相關的一個月拆息報2.62619厘，跌1.262基點，連跌三日；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.88458厘，升0.143基點。
隔夜息報2.42464厘，跌0.613基點；一周拆息跌1.25基點，報2.5厘，兩周則升1.233基點，報2.6厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報3厘，一年期則升1.94基點，報3.18363厘。
港元匯價今日在7.8286-7.8315之間上落，最新報7.8295 。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.42464厘，跌0.613基點；一周拆息跌1.25基點，報2.5厘，兩周則升1.233基點，報2.6厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報3厘，一年期則升1.94基點，報3.18363厘。
港元匯價今日在7.8286-7.8315之間上落，最新報7.8295 。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.42464
|-0.613
|一周
|2.5
|-1.25
|兩周
|2.6
|+1.233
|一個月
|2.62619
|-1.262
|兩個月
|2.83506
|+0.518
|三個月
|2.88458
|+0.143
|六個月
|3
|-
|一年
|3.18363
|+1.94
資料來源：香港銀行公會