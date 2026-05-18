18/05/2026 10:20

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 瑞士嘉盛銀行本月上調通脹預測

▷ 歐洲央行計劃6月及9月加息

▷ 標普500指數目標上調至7700點 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道18日專訊》瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管Karsten Junius認為波斯灣局勢緩和仍屬基本預期。伊朗衝突續為短期宏觀風險，不僅對經濟增長構成壓力，亦持續推高能源價格。有見及此，瑞士嘉盛銀行已於本月上調通脹預測。預期美國及伊朗最終將達成協議，並重啟霍爾木茲海峽。在協議落實前，油價料將維持高企，若談判出現延誤，更不排除油價短期飆升。儘管如此，預期油價於年底前將回落至每桶80至90美元水平。*歐洲加息預期或現調整，將利好短至中期債券*全球經濟至今表現仍展現強大韌性，惟各地增長步伐各異。美國經濟表現依然強勁，主要受惠於AI投資熱潮，以及勞動市場逐步回穩。反觀歐元區則面臨較大挑戰，通脹率恐全年維持於3%以上，經濟環境相對疲弱。即便如此，預計歐洲央行將於6月及9月加息，以防通脹進一步升溫；英倫銀行料將加息一次，而瑞士央行則預期全年維持利率不變。目前市場對歐洲加息的隱含預期過高。一旦美伊達成協議、能源價格回落，相關預期有機會出現調整，屆時將利好短至中期債券表現。此外，息差水平及下行收益，將成為2026年全球債券市場的核心驅動力。股票市場方面，基本面依然穩固，尤以美國市場最為突出。數據顯示，全球企業盈利正處於歷來最強勁的上調周期之一，其升幅規模僅次於經濟衰退後的復甦期。因此將標普500指數的年底目標由7400點上調至7700點，但在戰術操作上會轉趨審慎。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。