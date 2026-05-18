18/05/2026 15:25

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 鼎珮集團鄒艦明評論習特會對亞洲AI算力影響

▷ 美商務部批准10家中企購英偉達H200晶片未交付

▷ 鼎珮指AI算力屬全球建設周期非零和競賽



（註：原文未明確提及具體時間/地點/人物職稱外的5W1H要素，依要求未添加推論內容） More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道18日專訊》鼎珮集團私募部門主管鄒艦明就習特會對亞洲區內及人工智能影響發表評論。他指，上周美國總統特朗普與中國國家主席習近平在北京舉行為期兩天的峰會，此行不僅具備外交層面的象徵意義，對過去十年一直圍繞亞洲算力建設作出配置的投資者而言，也可視為周期出現值得關注的轉向訊號。*實際情況較複雜，區域走勢趨穩而非徹底解決*在人工智能與半導體方面，他指實際情況較市場頭條所呈現的更為複雜。據悉，美國商務部已批准10家中國企業購買英偉達(Nvidia)的H200晶片，每家客戶上限為75000顆。然而至今仍未有實際交付；相關交易亦可能因內部指引下轉趨審慎，同時對於是否加強審核相關訂單的壓力正逐步上升。這亦再次印證鼎珮六年前已提出的一個核心判斷。人工智能算力是一場全球性的建設周期，而非零和競賽。太平洋兩岸的供應、政策與基建瓶頸同樣清晰可見，亦需要雙方以各自方式逐步疏通。對長線投資者而言，這意味AI全產業鏈的可投資範圍正實質擴闊，由晶片、算力基建延伸至應用層，均有望受惠於中長期趨勢。展望區域走勢，鼎珮較傾向「趨穩」而非「徹底解決」。正如習主席所言，「中國對外開放的大門只會愈開愈大」。在亞洲科技股相對美國同業仍處於明顯折讓的背景下，若政策與風險偏好逐步改善，預期該估值差距有望隨信心回升而逐步收窄。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。