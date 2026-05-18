18/05/2026 15:25
【習特會】鼎珮：若政策與風險偏好逐步改善，有利對亞洲AI算力建設投資配置
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▷ 鼎珮集團鄒艦明評論習特會對亞洲AI算力影響
▷ 美商務部批准10家中企購英偉達H200晶片未交付
▷ 鼎珮指AI算力屬全球建設周期非零和競賽
（註：原文未明確提及具體時間/地點/人物職稱外的5W1H要素，依要求未添加推論內容）
▷ 美商務部批准10家中企購英偉達H200晶片未交付
▷ 鼎珮指AI算力屬全球建設周期非零和競賽
（註：原文未明確提及具體時間/地點/人物職稱外的5W1H要素，依要求未添加推論內容）
*實際情況較複雜，區域走勢趨穩而非徹底解決*
在人工智能與半導體方面，他指實際情況較市場頭條所呈現的更為複雜。據悉，美國商務部已批准10家中國企業購買英偉達(Nvidia)的H200晶片，每家客戶上限為75000顆。然而至今仍未有實際交付；相關交易亦可能因內部指引下轉趨審慎，同時對於是否加強審核相關訂單的壓力正逐步上升。這亦再次印證鼎珮六年前已提出的一個核心判斷。
人工智能算力是一場全球性的建設周期，而非零和競賽。太平洋兩岸的供應、政策與基建瓶頸同樣清晰可見，亦需要雙方以各自方式逐步疏通。對長線投資者而言，這意味AI全產業鏈的可投資範圍正實質擴闊，由晶片、算力基建延伸至應用層，均有望受惠於中長期趨勢。
展望區域走勢，鼎珮較傾向「趨穩」而非「徹底解決」。正如習主席所言，「中國對外開放的大門只會愈開愈大」。在亞洲科技股相對美國同業仍處於明顯折讓的背景下，若政策與風險偏好逐步改善，預期該估值差距有望隨信心回升而逐步收窄。(wa)
*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。