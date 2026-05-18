18/05/2026 10:00

《豐碩成果－盧穗欣》美伊衝突下的通脹與加息預期

《豐碩成果》美國和伊朗的衝突持續，推高通脹預期，市場憂慮各國央行可能會啟動類似2022年和2023年的加息周期。然而，現時的通脹環境與當年不能相提並論，央行重啟加息周期的機會暫時不大。



剛過去的加息周期，主要源於疫情引發的全球供應鏈中斷及需求衝擊。當時，全球眾多工業供應鏈中斷，國家A缺貨，其它國家亦停工停產，未能填補缺口。即使商品能夠生產出來，全球港口和航運也常出現瓶頸。儘管願意付出高價，也未必可以尋得替代品，而且受影響的不只是單一地區，而是全球。相比之下，今次中東衝突雖令霍爾木玆海峽航道受阻，影響海上能源運輸，但並未導致全球產能停頓。買家仍可以較高價格，透過其他市場進口能源。



疫情後期，市面逐步復常，釋放大量被壓抑的需求。各國政府推行貨幣寬鬆政策，透過超低利率刺激經濟，導致經濟過熱，引發了通脹的二次效應。2022 年俄烏戰爭爆發，影響天然氣等供應，進一步加劇通脹壓力。美國消費物價指數曾在2022年6月一度升至9.1%。聯儲局為壓低通脹，加息11次，把聯邦基金利率提升至5.25%-5.5%的22年高位；而歐洲央行亦把利率從-0.5%上調至4%。



縱觀今次中東危機沒有推高消費需求，經濟也沒有過熱風險。衝突爆發前，歐美等地的通脹穩步回落。衝突後，美國三月份通脹回升，但升勢預料不會持久。儘管局勢依然脆弱，相信美國和伊朗均無意讓軍事行動再次升級。鑑於美國距離中期選舉只有六個月，汽油價格高企和通脹反彈不利共和黨選情；另一方面，伊朗也無法承受長期失去石油收入。因此，局勢有望逐步緩和，並帶動能源價格回落。



上一加息周期是要扭轉當時寬鬆的貨幣政策，壓抑過熱的需求。目前歐美等地的利率大致屬於中性水平，既不具擴張性，也不支持增長。貨幣政策無法直接應對供給衝擊，現階段加息反而有機會打壓經濟增長和就業。各國央行此刻目標集中於平衡通脹升勢和勞動市場放緩的風險。目前通脹走勢未明朗，美國、日本、加拿大和英國央行四月議息後均維持利率不變。相信只有長期通脹預期持續上升，薪酬增長強勁的情況下，才具備加息條件。



中東衝突雖令通脹升溫，但整體環境與疫情時期不同。現階段若過早調整利率，可能導致經濟出現不樂見的波動。鑑於目前未見能源價格上漲引發的二次通脹效應，各國央行暫未有啟動新一輪升息周期的可能。在當前市況下，透過多元分散的股債組合，有助投資者分散投資風險，緩解市場波動。《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



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