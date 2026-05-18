18/05/2026 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價貶20點子，兩連跌報6.8435，創一周低
《經濟通通訊社18日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8435，較上個交易日跌20點子，兩連跌，創5月11日以來一周新低，較市場預測偏弱約350點，上個交易日報6.8415。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8435
|+20.00
|1歐元/人民幣
|7.9295
|-239.00
|100日圓/人民幣
|4.3030
|-96.00
|1港元/人民幣
|0.8741
|+6.50
|1英鎊/人民幣
|9.0891
|-458.00
|1澳元/人民幣
|4.8721
|-523.00
|1紐元/人民幣
|3.9825
|-450.00
|1新加坡/人民幣
|5.3292
|-154.00
|1瑞郎/人民幣
|8.6772
|-270.00
|1加元/人民幣
|4.9608
|-79.00
|1人民幣/林吉特
|0.5803
|+42.10
|1人民幣/俄羅斯盧布
|10.7008
|-809.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4472
|+311.00
|1人民幣/韓元
|219.9400
|+33.00