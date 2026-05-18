18/05/2026 09:40

【聚焦數據】測算：4月70城樓價環比跌幅0.1%為一年最小，同比跌幅擴至3.5%

《經濟通通訊社18日專訊》國家統計局公布2026年4月份商品住宅銷售價格變動情況。《路透》根據數據測算，4月70個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌3.5%，跌幅為11個月最大；環比下降0.1%，跌幅為一年最小。



經測算，4月70個大中城市中，新建住宅價格指數環比上漲的有14個(上月14個)，下跌49個(上月54個)，持平的七個(上月兩個)。



國家統計局城市司統計師王中華解讀稱，4月份，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格環比上漲，二、三線城市環比降幅收窄或與上月相同；新建商品住宅銷售價格環比上漲或持平城市個數比上月增加。



中指研究院此前發布報告顯示，4月百城新建住宅銷售均價環比和同比分別漲0.08%和2.18%；不過二手住宅均價環比跌幅較上月擴大0.12個百分點，跌0.46%，同比則跌8.34%。(jq)

