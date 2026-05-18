18/05/2026 17:44
【聚焦人幣】外匯局：4月銀行結售匯順差擴至401億美元
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▷ 2026年4月銀行結售匯順差401億美元
▷ 1-4月累計結售匯順差1788億美元
▷ 4月銀行代客涉外收支順差620億美元
▷ 1-4月累計結售匯順差1788億美元
▷ 4月銀行代客涉外收支順差620億美元
2026年1-4月，銀行累計結匯70948億元人民幣，累計售匯58526億元人民幣。按美元計值，同期銀行累計結匯10237億美元，累計售匯8449億美元，累計結售匯順差1788億美元。
2026年4月，銀行代客涉外收入57143億元人民幣，對外付款52889億元人民幣。按美元計值，2026年4月，銀行代客涉外收入8320億美元，對外付款7700億美元。
2026年1-4月，銀行代客累計涉外收入210427億元人民幣，累計對外付款200166億元人民幣。按美元計值，2026年1-4月，銀行代客累計涉外收入30375億美元，累計對外付款28900億美元。
*跨境資金月均淨流入149億美元，銀行月均淨結匯280億美元*
國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據稱，近一段時期，地緣政治局勢引發國際金融市場波動，中國外匯市場運行總體穩健。受外部擾動影響，3月跨境資金出現一定淨流出，4月恢復淨流入。綜合3月和4月情況看，跨境資金月均淨流入149億美元，銀行月均淨結匯280億美元，低於去年末和今年初的月度順差規模。涉外交易保持活躍。4月，企業、個人等非銀行部門跨境收支合計1.6萬億美元，同比增長15%。外匯市場交易量為3.7萬億美元，繼續處於較高水平。
企業匯率風險管理能力逐步增強，外匯交易更趨理性。今年前4個月，企業外匯衍生品交易規模同比增長22%，外匯套保率為33.6%，較2025年提高3.7個百分點。企業匯率風險管理意識提升，有助於推動其更加理性地開展外匯交易。4月，企業結匯意願穩中有降，外匯收入結匯率環比回落，顯示市場預期保持基本穩定。(jq)