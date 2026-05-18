18/05/2026 09:39

【聚焦人幣】人民幣中間價創一周低，即期開市跌81點子報6.8133

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8435，較上個交易日跌20點子，兩連跌，創5月11日以來一周新低，較市場預測偏弱約350點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開81點子，報6.8133，上個交易日即期匯率收盤報6.8052。



市場對美聯儲將轉向加息的預期進一步升溫，美元和美債收益率持續反彈，人民幣面臨的外部緩解明顯惡化，另外特朗普訪華的利好兌現後，對人民幣堅定看漲情緒也有所鬆動。市場人士認為，雖然外部美元延續反彈，不過中國經濟韌性仍有利於人民幣延續穩中略升走勢，操作上仍可以考慮逢高結匯。



中金公司外匯團隊周度展望稱，考慮到近期美元指數存在一定反覆波動的可能性，以及人民幣匯率預期較好，人民幣匯率短期內或保持溫和的雙向波動態勢。(jq)



