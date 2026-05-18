18/05/2026 16:39

【聚焦人幣】人民幣兌一美元即期收升73點子，報6.7979

《經濟通通訊社18日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7979，較上個交易日4時30分收盤價升73點子，全日在6.7963至6.8195之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升146點子，報6.7998。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8435，較上個交易日跌20點子，兩連跌，創5月11日以來一周新低，較市場預測偏弱約350點。



市場人士稱，美聯儲加息預期升溫，美元和美債收益率延續升勢，人民幣順勢承壓，關注美伊談判進展，高油價走勢不能改善，非美貨幣料續承壓。



一外資行交易員稱，「霍爾木茲海峽通不通航是關鍵變量，通航受阻高油價延續，美元可能回到100上方，人民幣也會跟著承壓，不過人行可能也不希望人民幣升值過快」。另一中資行交易員稱，最新公布的中國經濟數據偏弱，可能也會拖累市場信心。(jq)