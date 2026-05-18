18/05/2026 10:00

【聚焦數據】內地4月工業增加值增4.1%，遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明18日北京專電》國家統計局公布，4月工業增加值增4.1%，增速低於預期的5.9%，且是2023年7月以來最低；環比則增0.05%。1-4月，工業增加值增5.6%。



分三大門類看，4月份，採礦業增加值同比增長3.8%，製造業增長4.0%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長5.3%。



分經濟類型看，4月份，國有控股企業增加值同比增長3.0%；股份制企業增長4.2%，外商及港澳台投資企業增長4.1%；私營企業增長2.8%。



*4月汽車製造業增加值增長9.2%*



分行業看，4月份，41個大類行業中有29個行業增加值保持同比增長。其中，煤炭開採和洗選業增長3.8%，石油和天然氣開採業增長4.6%，非金屬礦物製品業下降6.5%，通用設備製造業增長5.5%，汽車製造業增長9.2%，計算機、通信和其他電子設備製造業增長15.6%，電力、熱力生產和供應業增長6.2%。



分產品看，4月份，規模以上工業626種產品中有321種產品產量同比增長。其中，鋼材12263萬噸，同比下降1.7%；水泥14571萬噸，下降10.8%；十種有色金屬694萬噸，增長2.8%；汽車256.4萬輛，下降2.6%，其中新能源汽車129.6萬輛，增長3.8%；發電量7440億千瓦時，增長2.6%；原油加工量5465萬噸，下降5.8%。



